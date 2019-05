Vainqueur de Dijon (4-0) ce samedi soir dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a pas gâché la fête pour sa dernière de la saison à domicile. Après la remise du trophée, Thomas Meunier s’est lui exprimé au micro de Canal +. Interrogé sur la saison parisienne, l’international belge a surtout évoqué son avenir, lui qui n’est pas certain d’être Parisien dans quelques mois. Et le principal concerné ne sait pas encore ce qui va se passer, alors que son contrat court actuellement jusqu’en juin 2020.

« Comme je l’ai dit, moi, je n’ai rien de clair, vis-à-vis du club, de moi... Les gens se renseignent à gauche à droite, mais il me reste un an de contrat. (...) J’ai toujours dit que je voulais rester. Après, est-ce que je conviens au club ? Je ne conviens pas ? Rien n’est très clair pour le moment, on verra comment ça se passe. Je pense qu’on aura des nouvelles pendant les vacances », a lâché le latéral droit.