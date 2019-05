Comme chaque année, la Ligue de Football Professionnel organise deux multiplex pour les deux dernières journées de Ligue 1. Dans le cadre de la 37e journée, dix matches étaient donc au programme ce samedi soir, avec des enjeux que ce soit pour les places européennes ou en bas de tableau avec le maintien. Concernant la course à l’Europe, l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne se disputaient la troisième place. Sur le podium au coup d’envoi, les Gones recevaient le Stade Malherbe de Caen, à la recherche d’une victoire en vue du maintien. De leur côté, les Verts, quatrièmes avec quatre points de moins, accueillaient l’OGC Nice. Et le club rhodanien a réalisé le bon coup de la soirée.

Sur leur pelouse du Groupama Stadium, les hommes de Bruno Genesio se sont en effet imposés 4-0 grâce à un doublé de Depay et des buts de Cornet et Dembélé. Avec ce succès, les Lyonnais sont assurés de terminer troisièmes, et donc de disputer au moins les qualifications de la Ligue des Champions. Les joueurs de Jean-Louis Gasset ont eux aussi rempli leur part du contrat avec un succès 3-0, mais cela ne change rien au classement. L’ASSE est cependant certaine de finir quatrième et verra donc la Ligue Europa dans quelques mois. Juste derrière, Montpellier a pris un point contre le FC Nantes et conforte sa cinquième place car l’Olympique de Marseille a lui battu Toulouse sur le score de 5-2. Les deux équipes se disputeront donc la dernière place du Top 5 lors de la dernière journée, à l’Orange Vélodrome.

L’AS Monaco réalise la très belle opération de la soirée !

Dans le bas du classement, Dijon, Caen, Monaco et Amiens jouaient leur peau avec le maintien dans le viseur. Et dans cette bataille, le club asémiste a fait un grand pas vers ce maintien si précieux. Sur la pelouse du stade Louis-II, les joueurs de Leonardo Jardim ont en effet disposé d’Amiens sur le score de 2-0, Falcao et Golovin ayant trouvé le chemin des filets. Du coup, le club du Rocher double son adversaire du soir et s’empare de la seizième place, avec trois points d’avance sur le Stade Malherbe de Caen, toujours dix-huitième après sa défaite à Lyon (4-0). Seule l’ASM a changé de place puisque de son côté, Dijon n’a pas fait le poids au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-4). Di Maria, Cavani et Mbappé par deux fois ont marqué les buts des champions de France, qui n’ont pas gâché la fête pour cette soirée de remise du trophée.

Dans les autres rencontres du soir, l’En Avant de Guingamp voulait terminer la saison sur une bonne note contre Nîmes devant son public, et ce malgré la descente en Ligue 2 en fin de saison. Les Guingampais ont bien débuté leur rencontre en menant 2-0 grâce à Thuram et Mendy mais en deuxième période, Ripart et Bouanga ont égalisé pour le NO (2-2). Reims a pour sa part battu les Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique (1-0), et Strasbourg a chuté à domicile face au Stade Rennais (0-2). Enfin, le dauphin du PSG, le LOSC, a fait le show au stade Pierre-Mauroy ! La formation de Christophe Galtier a torpillé Angers avec une victoire 5-0. Les trois membres de la Bip-Bip, Bamba, Ikoné et Pépé, ont tous marqué. Luiz Araujo a lui clôturé le spectacle.

Les résultats de la 37e journée :

Bordeaux 0-1 Reims : Suk (2e)

Guingamp 2-2 Nîmes : Thuram (7e), Mendy (35e) ; Ripart (53e), Bouanga (56e)

LOSC 5-0 Angers : Ikoné (2e), Pépé (14e, 75e s.p), Bamba (69e), L. Araujo (89e)

OL 4-0 Caen : Depay (49e, 74e), Cornet (54e), Dembele (64e)

Monaco 2-0 Amiens : Falcao (26e), Golovin (82e)

Montpellier 1-1 Nantes : Mollet (76e) ; Coulibaly (24e)

PSG 4-0 Dijon : Di Maria (3e), Cavani (4e), Mbappé (36e, 56e)

Saint-Etienne 3-0 Nice : Beric (25e, 65e), Hamouma (81e)

Strasbourg 0-2 Rennes : Bourigeaud (24e), Hunou (90e)

Toulouse 2-5 OM : Leya Iseka (26e), Gradel (61e) ; Sanson (29e), Sakai (50e), N’Jie (76e), Thauvin (90e, 90e+1)