Quelques instants avant la rencontre entre le LOSC et le Paris Saint-Germain (0-2), le monde du sport a appris une bien triste nouvelle : la légende du basket et des Los Angeles Lakes, Kobe Bryant, s’est éteinte à 41 ans dans un crash d’hélicoptère. Neymar lui a dédicacé son second but et Thomas Meunier a évoqué sa visite au Camp des Loges en 2017.