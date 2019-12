De retour sur les terrains face à l’AS Saint-Etienne dimanche soir, Thilo Kehrer (23 ans) a fait son retour avec le Paris Saint-Germain. Une très bonne nouvelle pour son entraîneur, Thomas Tuchel, présent en conférence de presse avant la rencontre face à le Mans demain soir (21h05) en 8es de finale de la Coupe de la Ligue BKT. Avec les absents, ce sera l’occasion de relancer l’Allemand.

« Oui, on réfléchit à titulariser Thilo demain. Il nous manque Abdou Diallo et Presnel Kimpembe, on doit reposer Marquinhos et Thiago Silva. Il doit retrouver le rythme et l’agressivité, il a été éloigné des terrains très longtemps. C’est peut-être la possibilité de le montrer demain, de jouer à côté de Thiago Silva ou Marquinhos. Si on fait ça, il doit jouer sérieusement. Je suis très heureux qu’il soit de retour, il nous a manqué », a-t-il expliqué devant les médias.