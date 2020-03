Bien que la conférence de presse d’avant-match ait été annulé, Thomas Tuchel s’est exprimé au micro de PSG TV. Il a commencé par donner l’état de son groupe avant la réception du Borussia Dortmund mercredi soir. Il a bien confirmé que Mbappé était malade et affiché son optimisme concernant Thiago Silva.

« Kylian est malade. Il était malade hier et aujourd’hui avec une angine. On essaye de faire peut-être un petit peu l’entraînement aujourd’hui, en soirée. Mais il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin. Pour Thiago Silva, il a fait tous les entraînements et on peut décider demain s’il joue ou pas. Il est avec le groupe. Tous les autres sont là, Ander Herrera est encore blessé mais les autres sont là », a-t-il déclaré.