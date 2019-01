Cet après-midi, le Paris Saint-Germain s’est baladé au Parc des Princes face à l’En Avant de Guingamp (9-0). Les Parisiens l’ont emporté sur leur pelouse grâce à deux triplés signés Kylian Mbappé et Edinson Cavani, mais également à un doublé de Neymar et un but de Thomas Meunier. Seulement, lors de ce match, le club de la capitale a perdu Marco Verratti, blessé.

Selon Canal +, le milieu italien souffrirait d’une grave entorse de la cheville. Marco Verratti se trouverait actuellement à l’hôpital. Thomas Tuchel a évoqué cette blessure à l’issue du match au micro de Canal +. « Marco ? Pas de nouvelles, pas de bonnes nouvelles. Je pense que c’est sérieux, il est sérieusement blessé. Pour nous, c’est le pire qu’il pouvait arriver... », a ainsi regretté l’entraîneur allemand.