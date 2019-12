Le Paris Saint-Germain a clôturé cette première partie de saison en étant champion d’automne avec sept points d’avance et une rencontre de moins sur son dauphin, l’Olympique de Marseille. Cependant, le club de la capitale a déjà subi trois défaites en championnat (face à Rennes, Reims et Dijon), soit trois de plus que la saison dernière au même moment. Mais cela n’inquiète pas Thomas Tuchel, l’entraîneur du club, qui n’a pas hésité à mettre en avant les points positifs de ce premier acte version 2019/2020 sur le site officiel du club, avec notamment la première place en phase de poule de Ligue des Champions. Cela vaudra au PSG d’affronter le Borussia Dortmund pour le compte des huitièmes de finale de la compétition.

« Je dirais que c’est bien... très bien ! Mais je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui poser cette question parce que je vis toujours le moment présent, et regarde toujours vers l’avant. Il est donc assez difficile pour moi de résumer cette première moitié de saison. Mais en ce moment, je sens que cela se passe bien, que nous avons encore franchi des étapes positives. Nous avons fait une phase de groupes incroyable en Champions League, nous sommes premiers en championnat, l’équipe est compétitive et nous avons un bon groupe. C’est plaisant de travailler avec lui », a-t-il confié.