Présent en conférence de presse avant le déplacement à Lyon (à suivre en direct commenté sur notre live), Thomas Tuchel s’est penché sur ce qui différencie le PSG cette saison de celui de la saison dernière. Pour le technicien allemand, les recrues estivales ont ainsi apporté du caractère à son effectif.

« La saison dernière après Manchester on a eu beaucoup de joueurs blessés, on a perdu notre état d’esprit. Maintenant on a retrouvé notre mentalité pour défendre bien, avec des joueurs comme Idrissa on a recruté des joueurs avec un certain état d’esprit. On a gagné en personnalité, comme j’ai dit avant, même quand on gagne 1-0 c’est un gros effort. On ferme des espaces, on a beaucoup de possession, on contrôle beaucoup de situations dans les matchs. Cette année on concède moins d’occasions, on travaille ensemble, on a un peu de chance aussi », a ainsi décrypté le coach du PSG.

