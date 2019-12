La séquence avait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Remplacé en toute fin de partie face à Montpellier le week-end dernier, Kylian Mbappé n’avait visiblement pas apprécié la décision de Thomas Tuchel. Depuis, l’Allemand a tenté de calmer le jeu, mais il a encore été interrogé sur le natif de Bondy par les journalistes ce samedi en conférence de presse. On lui a notamment demandé si l’ancien de l’AS Monaco était plus difficile à gérer qu’avant.

« Non mais j’ai l’impression qu’on parle trop de ça. On va toujours trouver des gars déçus quand ils doivent sortir. Kylian a la mentalité de toujours vouloir jouer. Pendant quelques minutes, il est déçu et veut le montrer. Il est comme ça. Vous avez peut-être l’impression que pour moi ce n’est pas évident à gérer mais ce n’est pas grave pour moi. J’ai vécu d’autres situations comme ça. Cinq minutes après, on peut parler avec lui. Il est intelligent et peut réfléchir. Il a montré une réaction forte après ça. Ce n’était pas un manque de respect. Il est toujours capable de montrer une bonne réaction. J’ai fait le choix sportif de donner des minutes à un gars comme Choupo. Il est capable de s’adapter à cette situation. Il est intelligent, il n’y a pas de problème », a confié l’ancien du Borussia Dortmund. Reste tout de même à voir s’il remplacera à nouveau l’international tricolore à l’avenir...