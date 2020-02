Mardi soir, la phase décisive de la saison commence pour le PSG. Un déplacement en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund pour le compte du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et Thomas Tuchel, qui a laissé Neymar au repos ces derniers temps suite à sa blessure chondro-costale, a montré sa satisfaction lorsqu’il a évoqué la future présence du joueur de la Canarinha dans le onze.

« Oui il est là, il va bien, il va faire l’entraînement et jouera demain si rien n’arrive d’ici là. Ça change presque tout pour nous, en positif. Il a la confiance, la qualité et la capacité de faire des choses décisives. Ça change tout pour ses coéquipiers, pour Kylian, pour moi, pour toute l’équipe. S’il n’est pas là, on a pas un autre joueur avec les même qualités », a lancé l’entraîneur parisien, dissipant au passage les rares doutes qui existaient quant à la titularisation du Brésilien mardi soir.