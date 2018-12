C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, l’information se confirme d’heure en heure : Timothy Weah (18 ans) quittera le Paris SG cet hiver. L’attaquant international américain (8 sélections, 1 réalisation) - sollicité ces derniers jours par le VfB Stuttgart, le Bayer Leverkusen, Strasbourg ou encore Amiens - a annoncé son départ via un message publié sur son compte Instagram. « Je veux juste prendre le temps de parler à tout le monde de la décision que ma famille et moi avons prise en ce qui concerne le fait de partir en prêt cet hiver », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Tout d’abord, je tiens à remercier les supporteurs pour leur soutien constant, ainsi que le personnel des entraîneurs et mes coéquipiers, pour m’avoir conforté dans mon esprit et pour que je me sente toujours à part de cette famille. Ces quelques mois ont été formidables même si je n’ai pas beaucoup joué, j’ai toujours été reconnaissant pour les opportunités que j’avais au début de la saison car cela m’a ouvert de nombreuses portes cet hiver... Mes coéquipiers, je vous aime et je sais que vous irez jusqu’au bout et que vous prendrez la coupe cette année, Dieu est avec vous tous. Pour vous les supporters, "les ultras aussi bien sûr ", le stade me manquera, ainsi que l’énergie que vous apportez à chaque match. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. j’espère qu’après ces six mois, je serai prêt à revenir au parc des princes et à tout donner pour vous❤️❤️ Fier d’être parisien ❤️❤️........... » S’il n’a pas donné d’informations au sujet de sa destination, le jeune homme devrait s’engager, comme annoncé par RMC Sport, au Celtic Glasgow. Selon nos informations, il s’agira d’un prêt sec.