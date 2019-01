Présent en conférence de presse avant la réception du Stade Rennais dimanche (à suivre en direct commenté sur notre live), Thomas Tuchel a effectué un petit point sur les blessures de Neymar et Marco Verratti. « Concernant Ney, le club a communiqué. Il a commencé ses soins et nous devons maintenant attendre cette semaine pour en savoir plus sur l’évolution de sa blessure. C’est trop tôt pour dire ce que l’on fera. On en saura plus dans une semaine », a confié le technicien du PSG.

L’entraîneur allemand du club parisien a également évoqué le cas Marco Verratti. « Marco se sent beaucoup mieux, il s’entraîne à part et travaille dur pour évoluer de la bonne manière. Par contre, il ne peut pas s’entraîner avec le groupe. » En ce qui concerne Presnel Kimpembe, une décision sur sa participation au match de dimanche sera prise après l’entraînement.