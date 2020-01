Accusé de manquer de respect à Edinson Cavani par les parents du Matador, le Paris SG a répondu par le biais de son entraîneur Thomas Tuchel. Au micro de Canal +, le coach parisien s’est montré très clair sur les raisons de son absence à Reims (0-3, 1/2 finale de Coupe de la Ligue BKT).

« On ne manque pas de respect. Il l’a dit, il ne se sent pas bien avec son pubis donc ce n’était pas possible qu’il soit avec nous », a lancé l’Allemand avant de poursuivre au sujet de l’avenir de l’attaquant. « Sa situation ? Non, pas de nouvelles ! » C’est dit.