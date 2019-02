Entre Grzegorz Krychowiak et le Paris SG, l’histoire semble bel et bien terminée. Au cours d’un entretien aux médias officiels du Lokomotiv Moscou, le Polonais, prêté avec option d’achat au club russe par les Rouge-et-Bleu, ne veut plus entendre parler du club de la capitale ou d’Unai Emery. « J’ai déjà tellement parlé du PSG et d’Emery... J’ai déjà refermé ce chapitre. Maintenant je me concentre sur le futur. Pour moi, peu importe ce qui s’est passé au PSG. (...) Lire le livre sur Unai Emery ? Je sais déjà ce qu’il y a à savoir », a-t-il expliqué.

Outre son envie de rester à Moscou à l’issue de l’exercice, le milieu de terrain s’est également exprimé sur le douloureux souvenir de la remontada (défaite 6-1 du PSG à Barcelone en 2017). « C’était un match fou pour nous, pour eux, personne n’imaginait que l’on pouvait être éliminés. C’est arrivé si vite. Personne n’y croyait à la fin du match dans le vestiaire. Mais c’est aussi pour ça qu’on aime le football, tout est possible. C’était la pire atmosphère que j’ai connue dans un vestiaire », a-t-il raconté, glissant un tacle amical à destination de son ancien partenaire Thomas Meunier. « Le plus fashion au PSG ? Meunier ! C’était une blague. C’est tout le contraire (rires) ».