Le PSG possède de nombreuses pépites sur lesquelles compte Thomas Tuchel cette saison. Entre Moussa Diaby, Stanley Nsoki ou encore Christopher Nkunku, l’avenir du club de la capitale semble radieux. En plus, d’autres joueurs sont prêtés par le club à l’image de Gaëtan Robail (24 ans), petit protégé d’Unai Emery et qui a été élu joueur de la première partie de saison de Valenciennes par la rédaction de La Voix du Nord. Le média nordiste en a profité pour le questionner sur son avenir.

« Je veux aller plus loin, mais pour cela, il faut d’abord améliorer nos résultats avec Valenciennes. Je dois avoir encore de meilleures statistiques. En fin de saison, je vais retourner au PSG et chercher un projet en Ligue 1. Valenciennes, ce sera compliqué de rester, même si je ne ferme pas la porte car je suis bien ici et je sais ce que je dois au club. Mais bon, pour la Ligue 1, il faut faire une deuxième partie de saison canon », a ainsi déclaré Gaëtan Robail.