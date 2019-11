En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Dijon (rencontre à suivre sur live commenté à partir de 20h45) mais le club de la capitale ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters. En effet, le Collectif Ultra Paris a décidé de faire grève et de boycotter les prochaines rencontres des Rouge et Bleu pour manifester son mécontentent sur certains sujets divergents avec la direction.

Après une manifestation devant le siège, jeudi soir, les leaders du mouvement ont rencontré l’avocat du club et le responsable de la sécurité. Et la situation, compliquée jusque-là, devrait s’apaiser après cette entrevue entre les différentes parties. Le groupe de supporters se dit satisfait des échanges avec le club comme le rapporte RMC : « Nous sommes satisfaits que le club prenne conscience que ces derniers événements peuvent engendrer des tensions et nous faisons confiance à notre direction pour prendre les meilleures dispositions afin que le reste de la saison se passe sans tension. »