Le départ de Neymar au Paris Saint-Germain n’a pas encore été digéré du côté de Barcelone. Furieux d’avoir vu le successeur désigné de Lionel Messi plier bagage sans pouvoir l’en empêcher, les Blaugranas ont raison de réagir ainsi si l’on en croit Xavi. Interrogé au sujet de la star auriverde, l’ancien milieu de terrain du Barça a expliqué pourquoi le fait d’avoir un joueur comme Neymar dans son équipe était un atout primordial.

« Neymar est un leader incroyable. Sur le terrain, c’est incroyable. Il a une personnalité telle que rien ne lui fait peur. C’est un atout. C’est ce qui fait la différence avec un bon joueur. Quand il y a un moment difficile, il te dit : "donne-moi le ballon." Qu’est-ce qu’il se passait au Barça ? Quand il fallait tirer les marrons du feu, tout le monde voulait le ballon. Qu’est-ce qui est arrivé au PSG et à City ces dernières années ? Ils ont joué avec des joueurs qui n’étaient pas habitués à supporter un tel poids. Maintenant vous voyez et le PSG et vous avez Cavani, Di Maria, Neymar, Verratti. Neymar se met en colère quand il n’a pas le ballon », a-t-il déclaré à El Pais.