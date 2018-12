Dans un long entretien accordé à Marca à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs, le directeur sportif des Kashima Antlers et surtout légende du football brésilien Zico a été interrogé sur Neymar. Et contrairement à beaucoup de Brésiliens comme Rivaldo, lui n’encourage pas l’ancien du Barça à quitter la capitale française.

« Il doit rester au PSG parce que le cheikh a fait un gros effort et il mérite que Neymar lui rende ça. Le PSG peut grandir et être une grande équipe. Les meilleurs français jouent à l’étranger et c’est là que la France a commencé à gagner. Neymar devait changer un peu et penser à sa carrière de joueur de foot. Il a trop de préoccupations en dehors du terrain. Dans ce sens là, il est très différent de Cristiano Ronaldo et Messi, qui ne pensent qu’au football. Neymar pense à d’autres choses. Sur le terrain il fait aussi des choses différentes de Messi et Cristiano Ronaldo. Ces deux là, on ne voit jamais les rivaux faire des tacles appuyés sur eux, avec Neymar c’est différent. Il parle, ils vont le chercher, il fait des choses... C’est la différence pour être un grand. Neymar ne doit que se soucier de sa carrière de joueur parce qu’il a un talent hors du commun et il fait des choses fantastiques », a-t-il expliqué.