Manchester City et Puma ont signé cet été un partenariat, « le plus important du groupe » confie le Président Directeur-Général de l’équipementier dans le communiqué officiel du club, liant les deux parties « à long terme ». Après avoir présenté les nouveaux maillots des Citizens, l’enseigne annonce un nouveau partenariat, cette fois-ci avec Pep Guardiola, entraîneur du club anglais.

« Pep approuvera les produits PUMA sur et hors du terrain, et apportera son expertise technique et ses connaissances, contribuant ainsi au développement de futures innovations en matière de vêtements et de chaussures », explique le compte Twitter du club. À noter que le coach espagnol était déjà impliqué dans la conception technique du nouveau maillot mancunien et qu’il a déjà été aperçu avec des produits de la marque allemande.

@pumafootball have today announced a new long-term partnership with Pep Guardiola.

Pep will endorse PUMA products both on and off-pitch, as well as lending his technical expertise and knowledge, supporting the development of future apparel and footwear innovations. pic.twitter.com/dp0otfIoNk

— Manchester City (@ManCity) July 29, 2019