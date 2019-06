Outre la défaite de la France face à la Turquie (2-0), cette soirée de football a été aussi marquée par plusieurs affiches. Voulant rester à trois longueurs de l’Irlande du Nord, l’Allemagne a fait le travail contre la Biélorussie. Rapidement en tête grâce à Leroy Sané (12e), l’équipe de Joachim Löw a mis fin au spectacle sur un but de Marco Reus (62e). Une victoire 2-0 sans trembler.

Dans le Groupe H, alors que la Russie avait repris la tête du groupe, la Belgique a repris trois points d’avance sur la Sbornaïa. Les Diables Rouges ont dominé le Kazakhstan de la tête et des épaules grâce à Dries Mertens (11e), Timothy Castagne (14e) et Romelu Lukaku (50e) et s’imposent 3-0. L’Ecosse a fait le travail contre Chypre (2-1) et gagne grâce à un but tardif d’Oliver Burke (89e). Enfin, l’Italie a repris la tête du groupe J grâce à une victoire 3-0 contre une faible équipe de Grèce.

Groupe H :

Turquie 2 - 0 France : Kaan Ayhan (30e) et Cengiz Ünder (40e) pour la Turquie.

Groupe C :

Biélorussie 0 - 2 Allemagne : Leroy Sané (12e) et Marco Reus (62e) pour l’Allemagne

Groupe I :

Belgique 3 - 0 Kazakhstan : Dries Mertens (11e), Timothy Castagne (14e) et Romelu Lukaku (50e)

Ecosse 2 - 1 Chypre : Andy Robertson (61e) et Oliver Burke (89e) pour l’Ecosse ; Ioannis Kousoulos (87e) pour Chypre

Groupe J :

Grèce 0 - 3 Italie : Nicolo Barella (23e), Lorenzo Insigne (30e) et Leonardo Bonucci (33e) pour l’Italie

