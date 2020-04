Comme la plupart des compétitions, la Scottish Premiership, première division écossaise, a récemment été suspendue. Les autres championnats d’Écosse ont également été arrêtés et récemment, la Ligue écossaise de football (SPFL) a demandé aux clubs de voter pour une reprise ou non des trois divisions inférieures, avant de se pencher sur l’élite. Mais un petit scandale a éclaté en Grande-Bretagne, avec un vote controversé du club de Dundee, qui a changé son vote. Et du côté des Glasgow Rangers, ça ne passe pas et leur entraîneur Steven Gerrard l’a fait savoir.

« De loin, la SPFL est un véritable gâchis. Tout ce que je demande, c’est que le principal dirigeant de la SPFL fasse preuve d’un réel leadership. Je pense que ce qu’il doit faire maintenant, parce qu’il y a tant d’accusations, de doutes et de question sur cette institution, c’est permettre une enquête indépendante sur la mise en place pour prouver que tout est faux et s’assurer qu’il y a de l’équité et de la transparence », a lâché l’ancien milieu de terrain de Liverpool à Sky Sports.