Luis Suarez retrouve peu à peu des sensations. En difficulté ces derniers temps, l’Uruguayen a signé un doublé ce soir sur la pelouse du Santiago Bernabéu, étant élu homme du match par la rédaction FM. Au coup de sifflet final, il s’est notamment exprimé sur les critiques reçues ces derniers temps.

« On a atteint un des objectifs que nous nous étions fixés au début de saison. On savait que si on marquait, ils allaient jouer plus haut et qu’on allait avoir plus d’espace. Tu dois toujours vivre avec les critiques, il ne faut pas faire attention, je suis reconnaissant envers le club pour le soutien qu’il m’apporte. Nous n’avons pas joué de la façon dont nous voulions en première période, mais on a su corriger ça », a expliqué l’Uruguayen au micro de TVE.