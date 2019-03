Avec la récente signature d’Éder Militão, pour 50 M€ en provenance du FC Porto, le Real Madrid a passé la barre des 1,2 milliards d’euros (1 211,5 M€ exactement) dépensés sur le marché des transferts depuis 2009, et le retour de Florentino Pérez à la présidence du club (il y avait été une première fois entre 2000 et 2006). Comme le rappelle As, Militão est le 48e joueur à signer à la Casa Blanca depuis 2009, et il ne sera sûrement pas le dernier cette année, puisque le Real Madrid prévoit de faire venir de nombreux joueurs cet été afin de renouveler son effectif.

Le record en un mercato a été établi lors du marché des transferts estival de 2010, avec 255,5 millions d’euros dépensés, pour faire venir Cristiano Ronaldo (96 M€), Kaka (67 M€), Benzema (35 M€), Xabi Alonso (34,5 M€), Raúl Albiol (15 M€), Esteban Granero (4 M€) et Arbeloa (4 M€). En tout, Pérez a acheté, depuis 2009, cinq gardiens de but pour 63 M€, onze défenseurs pour 275 M€, 21 milieux pour 487 M€ et onze attaquants pour 386,5 M€, le plus cher étant évidemment Gareth Bale et ses 101 millions d’euros. À l’inverse, les Madrilènes ont vendu pour un total de 681,85 millions d’euros depuis 2009, bénéficiant notamment du départ de Ronaldo pour 117 M€ à la Juventus.