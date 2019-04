La 33e journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec un duel fort intéressant entre le Real Madrid et l’Athletic Bilbao. A domicile, les Merengues s’organisent dans un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts. Dani Carvajal, Raphaël Varane, Jesus Vallejo et Marcelo forment la défense tandis que Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos prennent place au milieu de terrain. Lucas Vazquez et Marco Asensio accompagnent Karim Benzema sur le front de l’attaque.

De son côté, l’Athletic Bilbao propose un 4-2-3-1 avec Iago Herrerin dans les cages. Yeray Alvarez, Lekue, Inigo Martinez et Yuri Berchiche se placent devant lui en défense. Mikel San José et Benat forment le double pivot avec Iker Muniain, Raul Garcia et Inigo Cordoba un cran plus haut. La pointe de l’attaque est occupée par Inaki Williams.

Les compositions :

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos - Vazquez, Benzema, Asensio

Athletic Bilbao : Herrerin - Lekue, Yeray, Martinez, Yuri - San José, Benat - Muniain, Garcia, Cordoba - Williams