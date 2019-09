Samedi soir, le Real Madrid va retrouver l’Atlético de Madrid pour le fameux derby de la capitale espagnole (match à suivre en direct sur notre live commenté). Un derby qui sera le premier pour Eden Hazard, arrivé cet été en provenance de Chelsea.

Interrogé par AS, le Belge a indiqué qu’il avait un objectif précis : « marquer, gagner et rendre heureux les supporters ». Il faudra joindre l’acte à la parole au Wanda Metropolitano où il devrait croiser son ancien coéquipier Diego Costa. « J’ai envie de jouer contre Diego. Nous avons joué ensemble et c’est mon ami ».

