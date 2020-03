Semaines chargées pour le Real Madrid et le FC Barcelone, qui se retrouvent ce dimanche pour en découdre et se disputer la tête de la Liga, au Santiago Bernabeu ! Les Merengues s’étaient inclinés à Levante (1-0) et avaient laissé la tête au Barça, large vainqueur d’Eibar (5-0) le weekend dernier. Ils ne se sont pas rassurés sur la scène européenne, battus par Manchester City (1-2), dans leur stade, pour le compte des 8e de finale aller de la Ligue des champions. Le Barça a de son côté ramené un nul de Naples (1-1).

Pour ce Clásico, Zinedine Zidane opte pour un 4-4-2 en diamant, avec Courtois dans le but, protégé par une défense composée de Carvajal, Varane, Ramos et Marcelo. Au milieu, Valverde, Casemiro et Kroos évolueront un cran plus bas qu’Isco, meneur de jeu, derrière le duo Benzema, Vinicius Jr. En face, Quique Setién choisit d’opter pour un 4-3-3, avec ter Stegen dans le but et une défense aujourd’hui composée de Semedo, Piqué, Umtiti et Jordi Alba. Le milieu est aujourd’hui composé d’Arthur, Busquets et de Jong. Devant, Arturo Vidal est une nouvelle fois choisi pour évoluer côté gauche, alors que Griezmann est dans l’axe et Messi à droite.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Vinicius Jr

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Arthur, Busquets, de Jong - Messi, Griezmann, Vidal