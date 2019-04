L’avenir de Raphaël Varane au Real Madrid s’écrit plus que jamais en pointillés. Récemment, les médias espagnols ont fait savoir que le Français aurait bien signifié à ses dirigeants son envie de quitter la Casa Blanca l’été prochain. Les Merengues seraient disposés à le laisser filer, mais réclameraient au moins 100 M€.

Et pour remplacer l’ancien Lensois, AS indique que le président Florentino Pérez aimerait aller piocher chez le rival colchonero. En effet, le profil de l’Uruguayen José Giménez plairait énormément au décideur merengue. Reste qu’avec le départ de Lucas Hernandez au Bayern Munich et celui probable de Diego Godin, pas sûr que l’Atlético accepte de négocier le départ d’un nouveau joueur cadre de sa défense. Sauf que Giménez dispose d’une clause libératoire de 120 M€...