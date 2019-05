L’été va être agité à Madrid, où on espère recruter plusieurs galactiques. Et Florentino Pérez, le président merengue, a toujours Neymar dans un coin de la tête. Selon les informations de AS, le dirigeant madrilène attend un geste de la star brésilienne. Il démarrerait des conversations avec le PSG seulement si le joueur de la Canarinha venait à faire le premier pas.

« Il sera très difficile de le sortir de là parce qu’il nage dans l’or », explique un proche du joueur au journal espagnol. Le Real Madrid veut respecter le PSG dans ce dossier périlleux, et si Neymar veut partir, il devra donc le faire savoir...