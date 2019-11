Deux semaines après s’être affrontés, le Real Madrid et Galatarasay se retrouvent en Espagne pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Au match aller, les Merengeues s’étaient imposés 1-0.

A domicile, le Real Madrid se présente avec Thibaut Courtois dans les cages. Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo forment la défense. Federico Valverde et Toni Kroos accompagne Casemiro au cœur du jeu alors que Rodrygo, Karim Benzema et Eden Hazard évoluent un cran plus haut.

De son côté, Galatasaray se présente dans un 4-2-3-1 où Fernando Muslera siège dans les buts. Mariano, Christian Luyindama, Marcao et Yuto Nagatomo siègent devant lui. Steven Nzonzi et Jean-Michaël Seri assurent le double pivot. Seul en point de l’attaque, Florin Andone est soutenu par Sofiane Feghouli, Mario Lemina et Ryan Babel.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Hazard

Galatasaray : Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - N’Zonzi, Seri - Feghouli, Lemina, Babel - Andone