On le sait, Isco n’a pas vécu sa plus belle période a Real Madrid sous les ordres de Santiago Solari. L’Argentin parti, l’international espagnol va peut-être retrouver enfin le sourire. D’ailleurs, AS nous apprend l’une des raisons pour lesquelles le courant ne passait pas entre Solari et le Merengue.

Outre le manque d’implication souvent reproché par Solari, l’ancien coach de la Casa Blanca n’aurait également pas apprécié le choix d’Isco de ne pas respecter une mesure imposée. En clair, tous les joueurs du Real Madrid devaient se soumettre à une pesée tous les lundis matin. Mais Isco n’est jamais monté sur la balance.