Depuis l’été 2017, James Rodriguez est prêté au Bayern Munich. Auteur de 10 buts en Bundesliga en 91 matches, le milieu international colombien s’est vu stoppé dans sa progression par une blessure au genou et sera indisponible jusqu’à la fin de l’année. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Niko Kovac ne souhaiterait pas le conserver l’année prochaine, et ne paierait donc pas l’option d’achat de 42 M€.

Du coup, selon le Corriere dello Sport, James Rodriguez pourrait rejoindre... la Juventus ! Suivi depuis la Coupe du monde au Brésil, en 2014, le Colombien est une cible de longue date des Turinois. La Juve pourrait profiter du fait que l’ancien joueur de l’AS Monaco ne soit pas conservé en Bavière pour essayer de l’attirer. Affaire à suivre...