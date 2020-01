L’avenir de Gareth Bale (30 ans) au Real Madrid cristallise l’attention depuis plusieurs semaines. L’ailier gallois qui a disputé douze matchs en Liga cette saison pour deux buts marqués, reste toujours sur le départ. El Chiringuito annonçait même récemment que le président de Tottenham Daniel Levy s’était renseigné sur la situation de l’international gallois à Madrid. Interrogé par Sky Sports, l’agent du joueur Jonathan Barnett, a démenti formellement les rumeurs sur un éventuel retour de Bale chez les Spurs.

« Il lui reste encore deux ans et demi sur son contrat, et il va bien. Il sera là, tout ira bien. C’est ce que j’ai toujours dit. Je ne m’en suis jamais écarté. Les choses pourraient changer, mais les prêts sont ridicules. Peu de clubs peuvent se le permettre de toute façon. Il est heureux et, espérons-le, gagnera encore quelques choses avec eux. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, pourquoi irait-il quelque part en prêt ? C’est ridicule, » a commenté Barnett. L’avenir de Gareth Bale pourrait donc se jouer l’été prochain...