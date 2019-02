Arrivé de Norvège au Real Madrid lors de l’hiver 2014, Martin Odegaard n’a jamais réussi à s’imposer avec les Merengues. Actuellement prêté au Vitesse Arnhem, le milieu de terrain offensif retrouve toutes ses sensations. Interrogé par AS, le natif de Drammen est revenu sur son passage dans la capitale madrilène.

« Je pouvais aller dans de nombreux clubs, mais Madrid était un rêve. C’était la meilleure option pour moi. Je me suis entraîné avec la première équipe et j’ai pu faire mes débuts, bien que j’espérais bien plus » a-t-il lâché. Peu utilisé sous les ordres de Zinedine Zidane, Martin Odegaard garde un bon souvenir du passage du Français sur le banc du Real Madrid même si sa situation a toujours été compliquée : « l’avoir comme entraîneur était beau, mais parfois ce n’était pas bon pour la confiance en soi. »