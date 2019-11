Le FC Barcelone ayant perdu à Valence contre Levante (1-3), le Real Madrid avait l’occasion de prendre la tête de la Liga en cas de victoire contre le Betis Séville samedi soir (12e journée du championnat d’Espagne). Au stade Santiago Bernabeu, les Merengues n’ont cependant pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0). Du coup, les joueurs de Zinedine Zidane se retrouvent deuxièmes avec autant de points que le leader catalan. Interrogé après la partie, Sergio Ramos est donc revenu sur cette contre-performance à la maison.

« On savait que c’était une opportunité très forte pour nous (de prendre la première place, ndlr), avec les résultats avant nous. On a essayé pourtant dès la première minute de remporter cette victoire. Je pense que l’attitude et le travail défensif ont été bons. Et il faut savoir également souligner le travail du Betis sur ce match. Ce n’est pas si facile que ça de gagner, quel que soit le match ou l’adversaire. Certes, il y a une petite amertume à ce point, et on perd cette opportunité qui était très bonne de prendre la place de leader », a décrypté le défenseur espagnol sur le bord du terrain.