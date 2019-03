Santiago Solari sera parti du Real Madrid par la petite porte, et avec un bilan sportif plus que médiocre, mais force est de constater que l’Argentin a aussi fait de bonnes choses. C’est notamment lui qui a le plus misé sur Vinicius Junior, à qui Julen Lopetegui ne faisait pas forcément confiance. Le Brésilien a tenu à le remercier sur les réseaux sociaux.

« Merci pour tout, entraîneur ! Merci de m’avoir aidé depuis mon arrivée, pour la confiance et les opportunités. Que Dieu te bénisse, tu mérites le meilleur dans ta vie. Je te souhaite bonne chance ! », a écrit le jeune brésilien.