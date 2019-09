Alphonse Areola (26 ans) est présenté officiellement ce vendredi par le Real Madrid. Le portier français, prêté par le Paris SG, a réalisé la traditionnelle séance photos aux côtés de son nouveau président Florentino Pérez.

On a d’ailleurs pu voir que le gardien de but international tricolore portera le n° 1 du côté du club merengue, son concurrent, le Belge Thibaut Courtois, ayant lui le n° 13. « On a eu cette conversation avec mon entourage, ce n° 1 représente beaucoup ici, avec des légendes qui l’ont porté, comme Iker Casillas qui représente beaucoup ici. Il m’a donné aussi envie de jouer gardien. C’est un beau n° à porter. Ce n’est pas le n° qui fait le joueur, c’est à moi de démontrer », a-t-il expliqué face à la presse.

