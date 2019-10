La défaite du Real Madrid sur la pelouse du promu Mallorca fait beaucoup parler, et de nombreux joueurs merengues, en plus de Zinedine Zidane, sont la cible des critiques de la presse ce dimanche. Après la rencontre, le joueur de Mallorca Antonio Raíllo a d’ailleurs livré une analyse assez lucide sur les problèmes de l’équipe madrilène.

« Pendant cette semaine on s’est préparé, on savait quelles étaient leurs faiblesses et quelles étaient nos forces. Le style du Real Madrid est un peu individualiste parce que chaque joueur fait la guerre de son côté (comprendre : chaque joueur est livré à lui même, NDLR). C’est la sensation qu’on a », a lancé le joueur devant les caméras de Movistar.