Confinement oblige, les joueurs de football tentent tant bien que mal de s’occuper. Ils sont plusieurs à avoir témoigné et révélé leurs occupations pendant cette période d’isolement. Et plus récemment, c’est Brahim Díaz qui a partagé son quotidien au podcast Sports&Life&Home. « Je suis avec la famille et pendant mon temps libre, que personne ne me prend, je joue à Fortnite. Je suis devenu un pro parce qu’au fond je n’ai jamais autant joué », a confié l’élément offensif du Real Madrid.

Mais il n’oublie pas l’entraînement et a un programme spécifique comme chaque joueur de la Casa Blanca. « Le club nous demande de continuer à nous entraîner, à nous préparer physiquement, et de rester forts mentalement, en espérant que ça se règle rapidement. Nous avons tous un plan de travail individuel avec une variété d’exercices », poursuit-il. Ce quotidien pourrait durer un long moment alors que le coronavirus ne cesse de se propager notamment en Espagne.