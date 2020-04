Les qualités de Karim Benzema (32 ans), qui n’a pas écarté un retour à Lyon pour finir sa carrière, ne sont évidemment plus à prouver. De Ruud van Nistelrooy à Alvaro Morata en passant par Gonzalo Higuain, aucun n’a réussi à inquiéter l’international français (81 sélections, 27 buts) sur le long terme. Et le buteur formé à l’OL, si indispensable à Cristiano Ronaldo lors du passage du Portugais en Espagne, s’est imposé comme l’un des meilleurs numéros 9 au monde.

Le quotidien madrilène As a fait le point sur les statistiques impressionnantes cette saison de Karim Benzema, qui est le joueur de Liga ayant créé le plus d’occasions de buts (44) cette saison, devant un certain Lionel Messi (43) et Jesus Navas (43). Sa qualité de passe lui a également permis de délivrer 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, soit autant que son partenaire au milieu de terrain Toni Kroos. Benzema, 2e meilleur buteur du championnat (14 buts) derrière la Pulga (19 buts), a aussi touché plus de ballons (184) dans la surface adverse que quiconque et se place deuxième au total en termes de frappes au but (42). Des chiffres qui démontrent toute l’importance et le poids du Français au Real Madrid, où il a inscrit 241 buts en 501 apparitions depuis son arrivée en 2009, pour 35M€.