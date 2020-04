Quatre titres de champion de France, une Coupe de la Ligue en 2007 et une Coupe de France un an plus tard, mais aussi deux Trophées des champions. Après être passé par le centre de formation du club, Karim Benzema a vécu de belles choses de 2006 à 2009 sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Auteur de 66 buts en 148 matches toutes compétitions confondues avec les Gones, l’avant-centre français a ensuite pris la direction de l’Espagne pour s’engager en faveur du Real Madrid.

Depuis, l’international français (81 sélections, 27 buts) a poursuivi sa progression pour devenir l’un des meilleurs attaquants de la planète. Sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en juin 2022, KB9 est donc toujours en forme, lui qui a trouvé le chemin des filets à 19 reprises et délivré 9 passes décisives dans cet exercice 2019-2020 en 36 rencontres disputées. De leur côté, les supporters rhodaniens comme le directeur sportif Juninho, qui lui a fait un bel appel du pied, aimeraient donc revoir Karim Benzema sous le maillot lyonnais.

« Terminer à Lyon et revenir, pourquoi pas »

Un transfert qui semble forcément compliqué à l’heure actuelle, mais peut-être réalisable dans quelques années. Présent sur OLTV ce vendredi soir, Karim Benzema a en tout cas évoqué le sujet. Et le natif de Lyon ne dit pas non à un retour à l’Olympique Lyonnais plus tard : « on me le répète souvent parce que je pense que les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon. Si aujourd’hui je suis là, c’est aussi grâce à l’OL. Dans l’immédiat, non parce que je suis dans le meilleur club du monde et j’ai encore beaucoup à faire mais après je ne sais pas. »

« Terminer à Lyon et revenir, pourquoi pas. Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon, c’est sûr, que ce soit dans le football ou non », a conclu l’avant-centre du Real Madrid. Âgé de 32 ans, Karim Benzema laisse donc planer le doute à ce sujet, lui qui ne compte pas encore raccrocher les crampons : « je me sens vraiment en forme. J’ai encore de belles années devant moi. » Le message est passé.