Il y a une semaine, le Real Madrid a annoncé le grand retour de Zinedine Zidane. Le coach tricolore est venu remplacer Santiago Solari. Prêté cette saison au Vitesse Arnhem, Martin Ødegaard s’est réjoui du come back de Zizou sur le banc merengue lors d’une interview donnée à la presse norvégienne. Ses propos sont relayés par AS.

« Je crois que c’est très positif. Il a connu plusieurs saisons de succès et il connaît bien le club et les joueurs. Eux le connaissent aussi. Ils avaient une bonne relation. Je crois que c’est parfait (...) Pour moi, c’est aussi positif. Je le connais bien et nous avons une bonne relation. Je l’ai eu plusieurs années comme entraîneur, aussi bien avec le Real Madrid qu’avec la réserve ».