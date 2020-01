Brahim Diaz (20 ans) va bel et bien rester au Real Madrid cet hiver, et ce, malgré le très peu de temps de jeu qu’il a (5 matches TTC, 1 but) cette saison. El Partidazo de COPE l’a annoncé ce jeudi. Pourtant, malgré son but contre Unionistas mercredi en Coupe du Roi (victoire du Real 3-1), Zinedine Zidane était resté flou sur son avenir.

Cette information va décevoir cinq clubs qui s’étaient positionnés sur le dossier. Parmi eux, quatre formations espagnoles dont le Betis Séville, mais également l’OGC Nice. Les Aiglons devront se tourner vers une autre piste offensive ...