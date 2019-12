Le match face au Paris Sainbt-Germain en Ligue des Champions (2-2, 5e journée) a laissé des traces du côté du Real Madrid. Touché après un contact avec son compatriote Thomas Meunier, Eden Hazard (28 ans) souffre toujours de la cheville droite.

Et selon la Cope, repris par Mundo Deportivo, le Belge est toujours en béquille et son rétablissement semble plus long que prévu. Alors que se profile le match décisif face au FC Barcelone, le 18 décembre prochain, un retour de l’attaquant semble plus qu’improbable. La course contre la montre a commencé pour Eden Hazard...