On dirait bien qu’on est reparti pour de nouveaux épisodes de Gareth Bale. Plus tôt dans la journée, AS dévoilait ses envies de départ, déjà connues des dirigeants du Real Madrid et des partenaires du Gallois.

Comme l’explique Marca, le Shanghai Shenhua est à nouveau venu aux nouvelles pour le numéro 11 du Real Madrid. Les dirigeants du club pensent à lui pour redonner un souffle à leur équipe, onzième en Super League. Les agents du joueur discutent déjà avec la formation de Shanghai, et d’autres formations...