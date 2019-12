Révélation de ce début de saison avec le Real Madrid, Rodrygo (18 ans) ne cesse d’impressionner. Auteur d’un triplé contre Galatasaray en Ligue des Champions (4e journée, 6-0), le Brésilien s’est révélé aux yeux de l’Europe mais l’attaquant est couvé par son entraîneur depuis le début de la saison et son arrivée en provenance de Santos (D1 brésilienne). Dans un entretien accordé à Esportes Estadao, l’attaquant s’est confié sur sa relation avec Zinedine Zidane.

« Au début, vous avez ce sentiment d’admiration, mais ça doit ensuite devenir une relation professionnelle, d’entraîneur à joueur. Et c’est ce qui s’est produit. Zidane est un gars qui a une belle histoire dans le football, en tant qu’athlète et entraîneur, et il nous apprend beaucoup chaque jour, raconte l’international brésilien. Je suis heureux de travailler avec lui et de pouvoir apprendre. La relation est excellente, c’est une personne formidable et il traite tout le monde très bien. »