Arrivé cet été au Real Madrid, Vinicius Junior a vécu un début de saison compliqué, avec plusieurs matches disputés au sein de l’équipe reservé. Petit à petit, l’ailier brésilien a réussi à s’imposer pour être aujourd’hui titulaire au sein de la Casa Blanca. Présent lors du derby contre l’Atlético de Madrid ce samedi (victoire 3-1 du Real), le joueur de 18 ans a été très bon, avec notamment un penalty obtenu.

Après la rencontre, Santiago Solari n’a donc pas manqué d’éloges à son égard. « Il n’a que 18 ans et il a encore des années devant lui. Il peut aller aussi loin qu’il le souhaite dans les années qui lui restent. C’est un enfant, certains d’entre nous pourraient avoir des enfants de son âge. Il vient d’arriver et bien sûr, il s’améliore tout le temps. Il apprend des meilleurs et il est bien conseillé et pris en charge par le reste de l’équipe », a lâché le coach des Merengues. Des mots qui devrait faire plaisir au principal concerné.