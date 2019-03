Une semaine cauchermadesque. Après sa défaite en demi-finale retour de Copa del Rey il y a huit jours contre le FC Barcelone (0-3), le Real Madrid n’a pas pris sa revanche trois jours plus tard en Liga (0-1). Et mardi soir, le club madrilène a dit adieu à la Ligue des Champions après une humiliation face à l’Ajax Amsterdam, toujours au stade Santiago Bernabeu (1-4) ! Du coup, l’avenir de Santiago Solari est très incertain. Ce jeudi soir, une réunion se serait tenue entre Florentino Perez, le président du Real Madrid, et José Ángel Sánchez, le directeur général, pour évoquer le sujet. Cependant, les dirigeants madrilènes ne devraient pas prendre une décision dans les prochaines heures.

Comme le révèle AS de l’autre côté des Pyrénées, Santiago Solari devrait encore être sur le banc madrilène dimanche soir lors du déplacement à Valladolid (20h45, à suivre sur notre live commenté). Florentino Pérez aurait de son côté songé, dans un premier temps, à virer l’entraîneur argentin rapidement après la défaite en C1, mais le président du Real aurait finalement changé d’avis, préférant prendre un peu plus de temps. Le quotidien sportif parle d’une éventuelle décision définitive pour lundi prochain. Mais de son côté, Telemadrid explique que Solari pourrait être viré dans les prochaines heures, et ainsi être remplacé par José Mourinho. Affaire à suivre...