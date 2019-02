Prêté à la Real Sociedad l’été dernier, Theo Hernandez (21 ans) s’est refait la cerise après une saison dernière compliquée au Real Madrid. Pour autant, le latéral gauche a prévu de revenir chez les Merengues

« Les débuts de Sergio Reguilon au Real ne m’inquiètent pas, je ne pense qu’au présent et à la Real Sociedad. Je suis heureux ici et l’année prochaine, je suis prêt à retourner au Real Madrid pour tout donner », a-t-il indiqué au cours d’une conférence de presse relayée par As.