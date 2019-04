Entraîneur du Real Madrid lors de la saison 96/97 puis de 2006 à 2007, Fabio Capello possède un carnet d’adresses bien fourni du côté de l’Espagne. Invité par SkySports Italia pour parler mercato, le technicien sans club depuis son départ du JS Suning (Chine) en 2018, a livré une confidence à propos du club merengue.

« J’étais à Barcelone récemment et on m’a rapporté que le Real Madrid aurait 500 millions d’euros à dépenser pour son prochain mercato. J’ai demandé "vous êtes sûr ?", on m’a répondu que oui. C’est une information qui vient de quelqu’un qui en sait beaucoup sur le Real » a révélé l’entraîneur italien.