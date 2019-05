Le Real Madrid et Villarreal se rencontrent pour le compte de la 36e journée de la Liga. A domicile, les Madrilènes s’organisent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Dani Carvajal, Raphaël Varane, Jesus Vallejo et Marcelo sont en défense. Aligné en tant que sentinelle, Casemiro est épaulé par Federico Valverde et Toni Kroos. Brahim Diaz et Lucas Vazquez accompagnent Mariano Diaz en attaque.

De son côté, Villarreal est quinzième et va essayer d’assurer son maintien. Pour ce faire, le sous-marin jaune s’organise dans un 4-3-3 hybride avec Andrés Fernandes dans les buts. Le portier espagnol est épaulé en défense par Mario Gaspar, Alvaro Gonzalez, Ramiro Funes Mori et Xavier Quintilla. Santi Cazorla et Vicente Iborra forment le double pivot avec Pablo Fornals un cran plus haut. Samuel Chukwueze, Gerard Moreno et Alfonso Pedraza forment la ligne offensive.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo - Casemiro, Valverde, Kroos - Vazquez, Mariano, Brahim

Villarreal : Fernandez - Gaspar, Gonzalez, Funes Mori, Quintilla - Cazorla, Fornals, Iborra - Chukwueze, Moreno, Pedraza